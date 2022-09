Străinii nu au dreptul să intre în țară cu arme pentru vînătoare Pe perioada starii de urgența, cetațenilor straini li se interzice sa introduca pe teritoriul țarii arme și muniții pentru participarea la vinatoare. Prevederea in acest sens se conține intr-o hotarire a Comisiei pentru Situației Excepționale. Membrii CSE au mai decis ca vinatoarea va fi permisa exclusiv pe terenurile deschise, in limitele cotelor de recoltare aprobate pentru sezonul de vinatoa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mmebrii Platformei DA au trimis o scrisoare Uzinei Metalurgice de la Ribnița prin care intreaba cum a fost posibil ca uzina sa primeasca certificatul solicitat pina a avea autorizație de mediu obținut prin decizia Comisiei pentru Situației Excepționale. Despre asta, a scris Dinu Plingau pe facebook.…

- Parisul „spera” ca intalnirea cvadripartita privind exporturile de cereale ucrainene, prevazuta pentru astazi in Turcia, va duce la progrese, dar ramane „prudent” avand in vedere atitudinea manifestata pana in prezent de Moscova, a declarat sefa diplomatiei din Hexagon, Catherine Colonna, scrie AFP,…

- Șefa statului, Maia Sandu, a semnat decretul privind revocarea fostului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Viorel Gherciu, și cel prin care Vladimir Bolea este numit noul ministru al Agrciulturii. Decretele au fost semnate astazi, 8 iulie, și intra in vigoare la data semnarii, privind…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Ministerul Sanatatii au initiat un Ordin comun care stabileste normele de aplicare si criteriile speciale in aceste cazuri, anunta ministrul Firea. Concret, in cazul in care unui copil cu dizabilitati ii sunt eliberate succesiv doua…

- Noua strategie de securitate a Republicii Moldova are la baza realitatile geopolitice si capacitatile economice de care dispune tara. O spune presedintele Comisiei parlamentare securitate nationala, aparare si ordine publica, Lilian Carp. Potrivit acestuia, documentul va fi gata in cateva luni, iar…

- Azi, comisiile de specialitate, juridica, urbanism si buget-finante analizeaza cele 10 proiecte de hotarare a sedintei ordinara a Consiliului Local al orasului Baia Sprie. Aceasta va avea loc in data de 30 iunie, la Casa de Cultura. Ordinea de zi arata astfel: Proiect de hotarare cu nr. 117/22.06.2022…

- Ca reacție la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, Parlamentul European urmarește sa refaca rezervele strategice europene de gaze inainte de venirea iernii, garantand siguranța aprovizionarii cu energie, se arata in comunicatul oficial. Noul regulament, care a fost deja convenit de miniștrii Uniunii…

- Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte si minoritati din Senat, la inițiativa senatoarei Anca Dana Dragu, președinta Comisiei, a organizat marți, 21 iunie, prima dezbatere in privința problemei frecvenței consumului de droguri, stabilirea cauzelor, dar, mai ales, propunerea de…