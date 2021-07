Străinii investesc “cu pipeta” capitaluri în Dolj Inmatricularile de societați cu capital strain au fost mai puțin numeroase in Dolj in ultima luna de raportare afișata de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) fața de radierile de societați cu capital strain. In ultima luna de raportare (mai 2021) au fost inscrise in Dolj, potrivit Registrului Comerțului, doar patru firme cu capital strain. Valoarea capitalului strain subscris in cele 4 firme nou-inființate a fost de 75.000 de euro. Respectiv, Doljul ocupa locul 28 pe țara, in funcție de capitalul total strain subscris și varsat in luna mai, conform datelor publicate de ONRC. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economie Se inchid tot mai multe afaceri. Numarul firmelor radiate in județ de la inceputul anului, mai mare cu 5.63% fața de aceeași perioada a anului trecut iunie 7, 2021 11:53 Aproape 22.000 de firme au fost radiate de la inceputul anului și pana la sfarșitul lunii aprilie, cu 43.46% mai multe…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a crescut in primul trimestru din 2021 cu 86,49% comparativ cu perioada similara a anului anterior, la 55.538, din care 37.701 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Un numar record de firme au fost dizolvate, din varii motive, in primele patru luni ale acestui an, in Romania. Datele confirmate de ONRC atrag atenția asupra situației foarte dificile in care pandemia și restricțiile autoritaților au pus foarte multe afaceri, potrivit playtech Oficiul Național al Registrului…

- Și numarul firmelor dizolvate la nivel național a crescut, acesta fiind cu 8,82% mai mare în primele patru luni din 2021, fața de aceeasi perioada din anul trecut. Astfel, numarul firmelor dizolvate a crescut la 9.109, fata de 8.371 în perioada ianuarie-aprilie…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% in primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 9.109, fata de 8.371 in perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele trei luni din 2021 a crescut cu 9,23%, fata de aceeasi perioada din 2020, ajungand la 3.195, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele trei luni din 2021 a crescut cu 9,23%, fata de aceeasi perioada din 2020, ajungand la 3.195, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele mai multe companii care si-au suspendat…

- Numarul de firme dizolvate a scazut cu 13,1% in primul trimestru din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 6.755, fata de 7.773 in perioada ianuarie-martie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari…