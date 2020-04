Stiri pe aceeasi tema

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 32,55 milioane euro in primul trimestru, de 2,6 ori mai mult decat in aceeasi perioada din 2019, cand insumau 12,52 milioane euro, potrivit datelor Oficiul National al Registrului Comertului,…

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 70% in primele doua luni ale anului, la 409 mil. euro, comparativ cu 1,404 mld. euro in 2019 Investitiile straine directe au scazut cu 70,86% in primele doua luni ale acestui an, la 409 milioane de euro, comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a scazut in primele doua luni ale anului in curs cu 4,6%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 892 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele 892 de societati noi…

- Investitiile straine directe au scazut cu 9,6% in prima luna a acestui an, la 451 milioane euro, comparativ cu 499 milioane euro in luna ianuarie 2019, noteaza Agerpres citand datele furnizate de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a scazut, in ianuarie 2020, cu 10,8%, comparativ cu perioada similara a anului anterior, arata datele centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

- Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a anuntat joi ca a operationalizat Registrul beneficiarilor reali ai societatilor. Companiile trebuie sa depuna o declaratie prin care sa informeze cine sunt patronii care detin direct sau indirect minim 25% din capital.

- Fondatorii CITR, ROCA și ROCA X au lansat, joi, Impetum Group care unește companiile care activeaza in piața de insolvența sub un capital total de 40 de milioane de euro, potrivit Mediafax.„Prin reunirea brandurilor CITR, ROCA și ROCA X și generarea de sinergii, Impetum Group va impacta mai…