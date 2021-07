Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca spera ca in urmatoarele doua saptamani sa poata anunta o decizie prin care cetatenii straini complet vaccinati anti-COVID-19 vor putea veni in Regatul Unit fara a mai fi obligati sa intre in carantina, la fel ca rezidentii britanici in prezent, relateaza AFP. ”Este…

- BUCURESTI, 7 iun – Sputnik, Doina Crainic. Cele mai recente date de la Public Health England arata ca numarul de cazuri noi este in creștere cu 46% in ultima saptamana, desi cu tendința recenta de scadere a numarului de spitalizari și aplatizare a curbei deceselor. © Sputnik / Mihai CarausCOVID-19:…

- Guvernul britanic vrea sa impuna obligativitatea vaccinarii anti-Covid a personalului Serviciului Național de Sanatate (NHS), cu scopul de a limita contaminarile din spital, a anunțat duminica ministrul insarcinat cu vaccinarea, Nadhim Zahawi, conform News.ro , care citeaza Reuters. In acest moment,…