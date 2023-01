Stiri pe aceeasi tema

- Analiza: Cu cat s-au scumpit locuințele in 2022 fața de anul precedent. Orașul in care imobilele noi s-au scumpit cu 23% Locuințele au fost in medie cu 6% mai scumpe in 2022 fața de 2021, potrivit unei analize realizate catre un portal de imobiliare din Romania. Astfel, suma medie solicitata pentru…

- „Realitatea din economie a depașit importanța istoriei randamentelor, pana acum. Se poate spune ca statistica „voteaza” cu o redresare, in timp ce o serie de date macroeconomice și de poziționare, pe care le consideram relevante, nu vin deloc in ajutorul optimiștilor pe final de an. Cine va caștiga,…

- Turismul in Republica Moldova se recupereaza tot mai mult de pe urma pandemiei. In acest an, evoluția se datoreaza exclusiv turismului intern și pensiunilor. Veaceslav Ionița, expert in politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, a spus in cadrul ediției…

- Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 1,167 milioane, in primele noua luni ale anului, cheltuielile acestora insumand 3,157 miliarde de lei, in medie 2.704lei/persoana.

- In trimestrul al treilea din 2022, numarul total al turiștilor straini cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 536,9 mii, cheltuielile acestora insumand 1510,2 milioane de lei. Practic, un turist strain a cheltuit in Romania, in medie, 2812,5 lei, potrivit INS. Institutul Național…

- Antrenorul principal al naționalei de rugby a Romaniei, Andy Robinson renunța la aceasta funcție. El a preluat echipa naționala in septembrie 2019, cu el pe banca tehnica Romania disputand 24 de meciuri, din care a caștigat 12, unul la masa verde (cu Belgia in 2020). In acest an, Stejarii au disputat…

- Romania se afla in continuare pe primul loc la numarul de accidente rutiere din Europa raportat la un million de locuitor. In anul 2021, pe drumurile publice din Romania s-au produs 26.806 accidente rutiere. Dintre acestea, 4.915 au fost accidente rutiere grave (18,3-), evenimente care au condus la…

- In topul celor mai frumoase orașe din țara noastra se afla Sighișoara. Toți strainii sunt impresionați de locurile spectaculoase, dar și de frumusețea și eleganța cladirilor și a obiectivelor turistice . Iata care sunt locurile pe care le poți vizita in acest oraș!