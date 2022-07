Stiri pe aceeasi tema

- ”Euroins Romania ocupa primul loc in clasamentul companiilor de asigurari dupa primele brute subscrise pentru asigurari generale in primul trimestru al anului 2022, cu o cota de piata de 23,2%”, anunta compania. In primul trimestru au fost vandute 1,2 milioane de polite din toate produsele de asigurare,…

- Exporturile UE de grau și porumb au crescut in sezonul 2021/22, care s-a incheiat la data de 30 iunie, spre deosebire de cele de orz, care s-au diminuat ușor. Cea mai mare creștere a fost la porumb, livrarile dubandu-se practic, in condițiile in care UE este un importator net de porumb, potrivit datelor…

- Un studiu, publicat vineri in The Lancet Infectious Diseases, bazat pe datele provenite din 185 de țari și teritorii, arata ca vaccinarea contra Covid-19 a evitat 19,8 milioane de decese in primul an de la introducerea vaccinurilor in decembrie 2021. Datele au fost colectate in perioada 8 decembrie…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca o suma de aproximativ 40 de milioane de lei a fost deja platita furnizorilor de pe piata de energie sub forma de decontare in urma plafonarii preturilor. Popescu arata ca exista unele "probleme" identificate in cererile de decontari depuse de catre operatorii…

- Valoarea contractului este de 8.412.685 milioane de lei fara TVA Contractul are o durata de executie a lucrarilor este de 6 luni de la emiterea ordinului de incepere Garantia lucrarilor va fi de 24 de luni de la receptionarea acestora Energomontaj SA este controlata de AE.PAS, cu 0,0190079 din capitalul…

- Guvernul a aprobat proiectul de hotarare privind unele masuri pentru vanzarea unui pachet de actiuni detinut de statul roman din capitalul social al Societatii OMV Petrom S.A. – Bucuresti, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. „As semnala si hotararea de Guvern privind vanzarea…

- Divizia din Statele Unite a Fiat Chrysler Automobiles a acceptat sa pledeze vinovata pentru comportament ilegal si sa plateasca penalitati de aproximativ 300 de milioane de dolari pentru a rezolva o ancheta de mai multi ani privind frauda legata de emisiile vehiculelor cu motoare diesel, potrivit…

- Piața criptomonedelor a inregistrat o pierdere de peste 200 de milioane de euro intr-o singura zi. Cea mai valoroasa criptomoneda, Bitcoin, a ajuns sa coste sub 26.000 de dolari, cea mai mica valoare din ultimele 16 luni. Pretul bitcoin a scazut in aceasta dimineața pana la 25.401,29 dolari, conform…