Stiri pe aceeasi tema

- Intervenții la foc continuu ale pompierilor, pe strada Zefirului din Timișoara. Salvatorii au fost chemați sa intervina de zeci de ori in același loc in care diferiți indivizi ardeau cabluri pentru a extrage cupru sau alte metale. Terenul a fost intr-un final igienizat, dupa nenumarate intervenții ale…

- Luni dimineața, pompierii au fost solicitați sa intervina in Piața Țepeș Voda din Timișoara, intr-o cladire in care, apelantul susținea ca se simte un miros ințepator. La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj CBRN și o motocicleta de prim-ajutor SMURD. Pana la sosirea echipajelor la fața…

- Zi plina pentru pompierii tulceani, in a doua zi de Paste. In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 15:05, pompierii militari tulceni au fost solicitati sa intervina la un incendiu, anuntat prin intermediul numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, produs la un imobil de locuinte tip bloc din municipiul…

- In ultimele 24 de ore, pana in aceasta dimineața la ora 08:00, pompierii mureșeni au intervenit la 57 de intervenții, din care – un incendiu, doua misiuni de asigurari masuri PSI, o misiune pirotehnica, o alta situație de intervenție și 52 de intervenții SMURD, dintre ele amintim: Incendiu: in jurul…

- Optimismul il caracterizeaza din nou pe primarul Dominic Fritz, iar acesta anunța ca pana in 2024 Timișoara va avea primul nou pod peste Bega, de la Revoluție incoace. Vorbim despre cel care se va ridica la Solventul, la strada Garii și bulevardul Dambovița. Noutatea este ca primaria a demarat (doar)…

- Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați, luni, in jurul orei 13, sa intervina la un accident feroviar in localitatea Padureni. In accident a fost implicat trenul regio Moravița – Timișoara și un autotren. In tren se aflau 20 de calatori. In urma impactului, șoferul autotrenului a suferit leziuni…

- In ultimele 24 de ore, pana in aceasta dimineața la ora 08:00, pompierii mureșeni au intervenit la 51 de intervenții, din care doua incendii, un accident rutier, cinci intervenții ca urmare a efectelor meteo periculoase, doua alte situații de urgența și 41 de intervenții SMURD, dintre ele amintim: Incendii:–…

- Nu mai putin de 108 interventii au avut pompierii din Timis, in ultimele 24 de ore. Prntre acestea se numara o casa cuprinsa de flacari in Lugoj, precum si remorca unui autoturism care a luat foc in timpul mersului. Pompierii atrag atentia si la incendiile tot mai dese de pe terenurile agricole. In…