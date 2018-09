Strada Văzduhului (I) In orice caz, era mai liniste pe atunci pe strada inca nenumita atat de frumos Vazduhului, cum este numita acum. Nu urlau inca manele din unele case, iar din masinile tinerilor nu se auzea cu maxim de decibeli buf-buful agasant, ca si cum un taran bate un par cu maiul, bufneala muzicala pe care rockerii o numesc trash (gunoi). Nici popa si nici dascalii nu urlau slujbele in microfoane ca din minarete. Pe atunci (dar asta mult mai inainte de 90) nuntile nu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

