"Strada maurilor"- Berlinul schimbă numele unei staţii de metrou considerată rasistă Compania de transport public BVG din Berlin a anuntat vineri ca va redenumi o statie de metrou din centrul orasului, cunoscuta pentru ca poarta un nume bazat pe un cuvânt jignitor pentru negrii, informeaza Reuters.



Anuntul vine pe fondul unei rafuieli la nivel mondial cu mostenirea îngropata a rasismului si a crimelor coloniale care stau la baza multor societati occidentale, declansate de moartea afro-americanului George Floyd din cauza relelor tratamente aplicate de un ofiter de politie alb.



BVG din Berlin a spus ca statia de metrou "Mohrenstrasse" (Strada…

Sursa articol: hotnews.ro

