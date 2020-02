Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat in municipiul Iasi, in zona Arcu, dupa ce un copac a cazut peste un autocar si peste o conducta de gaz. Echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si de la Serviciul Public Comunitar al Primariei se afla la fata locului pentru ora pentru degajarea arterei. Cu detalii,…

- Casa „Dimitrie Ghika" este amplasata pe bld. Carol I nr. 3, iar valoarea totala a sanctiunilor aplicate proprietarilor ajunge la 25.000 lei, potrivit unui raport al municipalitatii. „Au fost date mai multe somatii anul trecut, fiind inregistrate si reclamatii. Sanctiunile au fost aplicate in ceea ce…

- Lucrari de reabilitare și modernizare a Școlii Gimnaziale Nr. 7 prin PNDL II in Social / on 22/01/2020 at 11:20 / Școala Gimnaziala Nr. 7 din municipiul Alexandria va beneficia, in perioada urmatoare, de ample lucrari de reabilitare și modernizare, prin Programul Național de Dezvoltare Locala II.…

- Primarul orașului Campulung Muscel, Liviu Taroiu, este cercetat de polițiști dupa ce a condus baut și a provocat un accident cu mașina instituției. Edilul s-a ales cu permisul suspendat, relateaza Agerpres.Accidentul a avut loc luni seara, pe o strada din centrul orașului Campulung Muscel. Din spusele…

- RESITA – Calvarul locuitorilor din cartierul Driglovat s-a incheiat inaintea sarbatorilor de iarna si oamenii pot circula fara a mai fi nevoiti sa faca turism off-road prin Doman. Ieri, 22 decembrie, s-a redeschis drumul de acces spre pitorescul cartier resitean, dupa ce timp de trei saptamani oamenii…

- Nemultumiti ca gheretele amplasate ilegal unde lucrau ca vanzatori au fost scoase sau mutate, cativa comercianti din Capitala au protestat astazi in incinta Primariei. Manifestantii, in mare parte pensionari, se plang ca au ramas fara loc de munca.

- Închisa de mai bine de un an pentru ca o grinda de susținere a tavanului s-a fisurat, sala de sport urmeaza sa fie consolidata și redata elevilor. Conducerea liceului a sesizat ca respectiva grinda fisurata s-a curbat și, pentru a evita orice fel de accident, sala a fost închisa din masuri…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca de astazi va fi suspendat traficul rutier pe str. Cetatea Chilia la intersecția strazilor Titulescu și Cetatea Chilia cu Busuiocești. Masura este impusa de executarea lucrarilor de pozare a rețelelor de apeduct pe strazile nominalizate.