Stiri pe aceeasi tema

- SC TERRA FOREST SRL, titular al proiectului “Construire parc fotovoltaic” anuntapublicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic”…

- Politistii de frontiera au descoperit si scos din lacul Sinoe peste 600 metri de plase monofilament cu captura de peste in ele si fac cercetari pentru identificarea suspectilor de braconaj, a informat joi Garda de Coasta, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit si ridicat 481 de metri de plase tip setca si 83 kg de peste, diferite specii. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit si ridicat 481 de metri de plase tip setca si 83 kg de peste, diferite specii, transmite…

- Populatia din Ploiesti a fost sfatuita, joi dimineata, printr-un mesaj RO-ALERT, sa ramana in case si sa pastreze ferestrele si usile inchise, in conditiile in care un incendiu puternic , cu degajari mari de fum, a izbucnit la groapa de gunoi aflata la cativa kilometri de municipiu, in orasul Boldesti…

- Largirea strazii Henri Coanda la patru benzi de circulatie a cate 3 metri latime a ajuns in atentia Inspectoratului de Stat pentru Constructii (ISC) Dolj si a Garzii de Mediu, in urma sesizarilor transmise de GdS si de mai multi cetateni care cer clarificari legate de neconcordantele proiectului. Garda…

- Poluarea aerului continua sa fie o problema in Craiova, iar odata cu venirea sezonului rece, ca urmare a incalzirii locuintelor, nivelul emisiilor de particule nocive in atmosfera creste exponential. Insa, chiar daca temperaturile ridicate amana aceasta perioada, oamenii care locuiesc in anumite zone…

- ”Garda de Mediu Bacau s-a autosesizat din nou in seara zilei de 10.10.2023 de reaparitia disconfortului provocat de praful antrenat de la lucrarile care se efectueaza la carosabilul din intersectia Strazii Narciselor cu Calea Republicii (zona Narcisa). Astfel, in aceasta dimineata Garda de Mediu Bacau…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, ocazie cu care au descoperit 820 metri de plase de pescuit si opt exemplare de sturion capturate in ele. Politistii de frontiera…