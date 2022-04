Strada groapă-canal din centrul Aradului Atenție la strada Vasile Goldiș! De cum intrați cu mașina pe strada trebuie sa aveți grija sa: ocoliți, daca puteți, daca nu, sa treceți cu viteza foarte mica peste grilajul de la canalizare, de pe partea stanga a drumului, grilaj adancit destul de mult in asfalt, iar pe mai departe trebuie sa va sporiți și mai mult atenția, dovedindu-va și abilitațile de șofer priceput. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput lucrarile de reparatie pe strada 31 August 1989, una din cele mai deteriorate strazi din centrul Capitalei. Anunțul a fost facut de primarul de Chișinau, Ion Ceban. Potrivit edilului, strada 31 August nu fost reparata de cand a fost construita.

- Traficul rutier pe strada Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Ismail și Tighina, va fi suspendat in perioada 23 martie - 22 mai.Potrivit anunțului facut de Primaria Chișinau, in perioada vizata circulația transportului public va fi redirecționata.

- Inceputul lunii martie vine cu o schimbare de sens pe una dintre cele mai intens circulate artere din centrul Aradului. Este vorba despre strada Unirii, tronsonul cuprins intre B-dul Decebal și B-dul. General Dragalina, care iși va schimba sensul, accesul fiind permis numai dinspre B-dul Decebal. Astfel…

- Primaria Constanta continua procesul de reabilitare a carosabilului in zonele rezidentiale. Echipele Confort Urban intervin astazi cu utilaje de asfaltare pe strada Cumpenei, portiunea cuprinsa intre strazile Spiru Haret si Gheorghe Nicolae Dumitrescu, motiv pentru care traficul rutier este restrictionat…

- Pasiunile generate de confruntarea de tradiție dintre UTA și Dinamo a starnit un adevarat razboi intre suporteri. Fanii dinamoviști au pornit scandalul in plin centrul Aradului. Grupuri de suporteri și-au imparțit pumni și lovituri cu batele. La fața locului au intervenit jandarmii pentru a aplana conflictul.…

- Locuitorii strazii Mihai Eminescu, strada aflata aproape de centrul municipiului si de unul dintre localurile cele mai cautate de turisti, fac un apel la reprezentantii Primariei, cerand sa se faca lucrari de modernizare. Trotuarele practic nu mai exista, iar asfaltul este distrus. Se vad urmele unor…

- Cercetatorii germani demonstreaza ca, și in situația in care Covid-19 a fost asociat cu simptome lejere sau moderate, funcțiile inimii, rinichilor, plamanilor și vaselor sanguine sunt afectate de o maniera minora, dar deloc neglijabila in cazul pesoanelor cu varste peste 45 de ani, transmite Sciences…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteorologice. Sunt insa artere rutiere, unde carosabilul este alunecos din cauza…