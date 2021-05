Stiri pe aceeasi tema

- Strada din Bucuresti pe care se afla Ambasada Belarusului din Romania ar putea fi redenumita dupa numele jurnalistului de opozitie Roman Protasevici, retinut duminica de regimul Lukasenko, a anuntat, miercuri, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, in urma unei propuneri a profesorului universitar…

- Primarul Clotilde Armand a declarat ca sustine propunerea profesorului Andrei Oisteanu ca strada din Sectorul 1 pe care se afla Ambasada Republicii Belarus sa poarte numele jurnalistului Roman Protasevici si ca va face demersuri catre Primaria Capitalei pentru schimbarea denumirii sale.

- Directorul Ryanair susține ca la bordul aeronavei deturnate duminica de regimul Lukașenko pentru arestarea disidentului Roman Protasevici, s-ar fi aflat agenți ai KGB-ului din Belarus, relateaza The Guardian, citeaza digi24.ro.

- Corpul de Control al primarului Sector 1 București va verifica modul cum au fost alocate locuințe sociale, ocupate de șefi din Poliția Locala, șefi de direcții din primarii sau jurnaliști. Decizia a fost anunțata joi, de edilul Clotilde Armand. „Aflu ca oamenii apropiați de vechea administrație (activiști…

- Deputatul USR PLUS Alin Apostol a depus o initiativa legislativa conform careia testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, test ce permite reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, poate fi sustinut la oricare serviciu al politei rutiere de pe teritoriul Romaniei.…

- Deputatul USR PLUS Alin Apostol a depus o initiativa legislativa conform careia testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, test ce permite reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, poate fi sustinut la oricare serviciu al politei rutiere de pe teritoriul României.Potrivit…

- Nu demult, fix de Ziua lui Brancuși, a ieșit scandal cu blesteme și pucioasa la Primaria sectorului 1 din București, ca Romania n-ar mai fi “Gradina Maicii Domnului” daca n-ar pluti in balacareala. 14 tineri artiști de la UNARTE au fost invitați de Clotilde Armand sa iși expuna lucrarile in holul de…

- Liderul Phoenix, Nicu Covaci, susține ca a urmat un tratament original pentru vindecarea Covid-19 la inceputul pandemiei, in perioada in care in Romania nu se știa de boala. Citește și: Mircea Dinescu, dezvaluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat sa fie dizident de frica. Dupa 1989…