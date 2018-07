Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva nuntași romi aflați la restaurantul de langa Lacul Debarcader din Targu Jiu și-au parcat mașinile direct in strada. Aceștia au blocat complet o parte din strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu din Debarcader, zona CEO 2 pe un sens de mers. De mai bine de trei ore șoferii sunt nevoiți sa ocoleasca…

- Incepand de luni si pana vineri, 27 iulie, intre orele 8 si 18, echipele Citadin vor lucra, in functie de conditiile meteorologice, pe strada Dumbrava Rosie (intre Parcul Expozitiei si Gradina Botanica). Circulatia auto pe aceasta artera va fi oprita, iar autovehiculele vor putea circula pe rute alternative.…

- Tot incepand de luni, 9 iulie, echipele Conest S.A. vor face lucrari de modernizare pe toata strada Theodor Pallady, intre strazile Sararie si Lascar Catargi. Traficul rutier va fi posibil pe strazile adiacente, cu exceptia masinilor de interventie. Modernizarea strazii Theodor Pallady (316 metri) face…

- In acest moment circulația pe strada Raului, sensul de mers dinspre strada Brestei spre bulevardul Știrbei Voda, este blocata. Circulația se desfașoara in ambele sensuri doar pe o singura parte a strazii. Restricția a fost impusa in vederea remedierii avariei ...

- Statia de metrou Piata Victoriei a fost inchisa de la ora 20:00, iar trenurile nu mai opresc in aceasta statie, informeaza, sambata seara, Metrorex. "Metrorex informeaza ca, la nivelul Directiei Generale de Monitorizare a Ordinii Publice, din care fac parte toate institutiile cu abilitati…

- Metrorex a anuntat sambata ca, la nivelul Directiei Generale de Monitorizare a Ordinii Publice, a fost luata decizia inchiderii statiei de metrou Piata Victoriei incepand cu ora 20.00. Decizia a fost luata in contextul in care cateva zeci de mii de oameni, veniti din mai multe judete, se afla in Piata…

- Problemele financiare cu care se confrunta ieșenii i-au facut pe șefii gruparii din Copou sa nu emita bilete gratuite pentru meciul de luni cu FCSB. FCSB vine in Copou, iar interesul este unul ridicat. Peste 7.000 de bilete s-au vandut in primele doua zile de la apariția acestora, iar oficialii ieșeni…

- La solicitarea Politiei Rutiere, Comisia de Circulatie a Primariei Brasov a aprobat introducerea unei zone de sensuri unice in perimetrul strazilor Piatra Mare – Traian Mosoiu, cu urcare doar pe strada Traian Mosoiu si cu coborare numai pe strada Piatra Mare. Masura a fost propusa de Politia Rutiera,…