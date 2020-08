Stiri pe aceeasi tema

- Emi Pian a fost ucis marți, 4 august, dupa o rafuiala intre doua clanuri de interlopi, declanșata de o partida de barbut. Insideri in lumea subterana povestesc cum Pian, unul dintre liderii Duduienilor, și-ar fi atras in timp dușmania clanurilor rivale care-și impart Capitala din momentul in care a…

- Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit marți dimineata. El ar fi fost executat in stil mafiot, pe o strada din sectorul 6 al Capitalei. Duduianu ar fi fost omorat de membrul unui clan rival, pe o strada din București, afirma surse din ancheta. Emi Pian era considerat unul…

- Florin Mototolea, zis Emi Pian, lider al clanului interlop Duduianu, a murit in urma unei rafuieli care a avut loc in Sectorul 6, din București. Un barbat in varsta de 39 de ani a murit, marți, in...

- Autoritatile din Grecia anunta ca 61 de romani sunt infectati cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a intreprins masuri pentru a afla situatia tuturor turistilor romani din Grecia si transmite informatii despre 16 persoane. Institutia precizeaza ca unii romani au refuzat ca situatia…

- La complexul de blocuri care se ridica in spatele facultatilor din cadrul TUIASI, o autoutilitara blocheaza complet strada. Masinile sunt nevoite sa ocoleasca zona, dar cum prin Tudor nu se poate din cauza lucrarilor si pentru ca sunt multe strazi cu sensuri unice, e foarte complicat. Cei care se ambitioneaza…

- AeroVacanțe, parte a Grupului Aerotravel, deschide sezonul vacanțelor in insula Skiathos, cu plecari in fiecare sambata din București, Timișoara și Cluj- Napoca, in perioada 4 iulie - 3 octombrie 2020.Sejururilein insula Skiathos au tarife incepand cu 199E, la care se adauga taxele deaeroport in valoare…

- AeroVacanțe, parte a Grupului Aerotravel, deschide sezonul vacanțelor in insula Skiathos, cu plecari in fiecare sambata din București, Timișoara și Cluj- Napoca, in perioada 4 iulie - 3 octombrie 2020.Sejururilein insula Skiathos au tarife incepand cu 199E, la care se adauga taxele deaeroport in valoare…

- Compania lituaniana Apex Alliance Hotel Management, care administreaza in Bucuresti doua hoteluri Hilton si unul Courtyard by Marriott, a anuntat vineri ca se pregateste de redeschidere cu masuri sporite de siguranta, intre care proceduri avansate pentru dezinfectarea spatiilor, intervale mari de…