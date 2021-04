Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local PMP Turda, Kolozsi Atilla, lauda acțiunile de toaletare a arborilor din parcul din Turda Noua, spunand ca de 30 de ani nimeni nu a facut nimic in acest parc. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Casa Darius - magazin de mobila va așteapta la noua locație din Turda, situata in Piața Basarabiei nr. 1-3, peste drum de parcul din Turda Noua, cu o oferta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Turda a anunțat ca au inceput lucrarile pe strada Andrei Mureșanu, care face legatura din zona Spitalului spre Piața Basarabiei din Turda Noua. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- USR PLUS Campia Turzii atrage atenția administrației locale ca lucrarile de modernizare ale strazilor Republicii și Aurel Vlaicu nu respecta standardele minime de accesabilitate pentru persoanele cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Societatea Transport Urban Turda SRL anunța ca din 25 martie 2021 circulația autobuzelor de pe liniile 10 și 18 va fi deviata, din cauza restricționarii de circulație care va avea loc pe strada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consilierul PMP Turda, Kolozsi Atilla, a solicitat executivului Primariei Turda sa intervina in parcul din Turda Noua, pentru indepartarea ciorilor, care se aduna in numar foarte mare in copaci. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cursul zilei de 19 ianuarie au fost ridicați sacii cu deșeuri din sticla, de culoare verde de la gospodariile din cartierul Turda Noua. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Locuitorii de pe strada Alexandru Ioan Cuza din Turda au primit inștiințari prin care sunt somați sa-și ridice burlanele de scurgere ale apei pluviale, motivandu-se ca strada este reabilitata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!