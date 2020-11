Strada care a devenit „centura ocolitoare” a Clujului. Localnicii își strigă DISPERAREA

Deși este marcata ca fiind interzisa traficului greu, de peste 3 tone, strada Maramureșului a devenit &"centura Clujului&", se plâng locatarii din zona.

Cu ajutorul aplicației myCluj, folosita pentru a semnala nereguli în municipiu, un clujean susține ca este deja a treia sesizare pe care o face, dar &"nimic nu se schimba&", chiar daca sunt trimise echipaje de poliție în zona. &"Aerul este evident poluat, galagia este foarte mare, vibreaza casa din cauza acestor TIR-uri, betoniere… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a dat o veste buna locuitorilor orașului Beclean, dar și șoferilor care au de tranzitat acest oraș. In cele din urma, centura ocolitoare a Becleanului va beneficia de finanțare prin intermediul Programului Operațional de Infrastructura Mare (POIM). ”Vom avea centura ocolitoare…

- Stefan Danci, primarul in functie al comunei Rebra, candidat al Aliantei pentru Rebra PSD-ALDE-Pro Romania, a fost reales, duminica. La scrutinul din 27 septembrie a primit 423 de voturi, numar egal cu cele obtinute de candidatul liberal Daniel Nasuta, conform News.ro. Datele partiale ale…

- Viitoarea centura a localitații Vinerea este aproape finalizata, cu excepția catorva lucrari minore care mai trebuie executate: o porțiune mica de asfalt inspre Cugir, marcaje in sensurile giratorii și cateva semne de circulație. Potrivit reprezentanților Primariei Cugir „centura ocolitoare este in…

- Ieri, 23 septembrie 2020, in jurul orei 08.00, un barbat de 66 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Clujului din Blaj, la intersecția cu strada Morii, ar fi acroșat o minora de 12 ani, din municipiu, care se afla in traversarea strazii prin loc permis, semnalizat corespunzator…

- In timp ce conducea autoturismul pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava – V02P, la iesirea din parcarea special amenajata pe sectorul de drum respectiv, aflata pe partea dreapta a drumului, un localnic de 22 de ani a schimbat directia de mers prin viraj stanga, incalcand marcajul longitudinal…

- Ziarul Unirea Miercuri: RESTRICȚII de circulație pe o strada din Aiud. Ruta ocolitoare pentru mașini mici Miercuri, 16 septembrie sunt valabile o serie de restricții de circulație in municipiul Aiud, șoferii mașinilor mici fiind nevoiți sa apeleze la o ruta ocolitoare. Circulația va fi restricționata…

- Dragos Chitic, primarul municipiului Piatra-Neamt, promite pietrenilor o centura ocolitoare a municipiului, unul dintre proiectele de infrastructura rutiera locala cele mai ambitioase din ultimii 30 de ani. Banii necesari pentru aceasta investitie atat de dorita de pietreni provin din fonduri europene…

- Ziarul Unirea Planuri pentru viitoarea centura ocolitoare pe latura de nord a municipiului Alba Iulia. Voicu Paul: singura ieșire onorabila pentru traficul greu actual In contextul necesitații unei centuri ocolitoare pe latura de nord a municipiului Alba Iulia pentru desfașurarea traficului rutier,…