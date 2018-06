Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul surprins recent in imagini cu un telefon mobil de unul dintre colegii unei fete inscrise la Liceul pentru deficienti de auz din Cluj isi face loc, din pacate, in seria episoadelor regretabile suprinse intr-o unitate scolara autohtona. Inregistrarea e cu atat mai trista, cu cat se vad o pustoaica,…

- Este scandal la scoala, intr-o comuna din Bacau. Profesorii sunt acuzati ca le-au dat elevilor fructe si i-au pus sa mimeze ca le mananca pentru cateva poze. Doar ca dupa sedinta foto, elevii nu au avut voie sa guste bananele si portocalele pe care le-au primit.

- La data de 8 mai a.c., un barbat, in varsta de 59 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Dezrobirii, dinspre strada Eliberarii catre Baba Novac unde, pe fondul nepastrarii unei distante minime de siguranta, a intrat in coliziune fata spate cu o autospeciala de politie, care a oprit…

- Datorita condițiilor meteo bune de munca, la Abrud continua lucrarile la infrastructura rutiera din oraș, ne-a declarat primarul Nicolae Simina. Astfel, str. Marașești a fost pregatita pentru remontarea pavajului de piatra cubica, dupa ce a fost reprofilata partea carosabila, operațiune care nu se poate…

- Conducatorul bolidului a vrut sa depaseasca un TIR, insa nu s-a incadrat pe banda de mers. Enervat, soferul TI-ului a tras dreapta de volan si a intrat din plin in autoturism. Acesta era cat pe ce sa iasa de pe sosea. La randul lui, soferul masinii s-a enervat si el si a incercat o a doua…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada I.G.Duca, zona sediului ANAF. O femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni.Ambulanta SMURD, un echipaj de politie si o motocicletaa SMURD se afla la fata locului. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, pe strada Cumpenei.Din primele informatii un copil de aproximativ trei ani a fost ranit dupa ce a cazut de pe un scuter. Cadrele medicale de la ambulanta au fost chemate in ajutor. Politistii au deschis o ancheta. ...

- Ieri dimineata, la ora 09.05, pe strada Scolii din municipiul Baia Mare a avut loc un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane. Un tanar in varsta de 18 ani din Baia Sprie, proaspat posesor al permisului de conducere, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, derapeaza si loveste…