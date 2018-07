STPT vrea sa „vanda” bancilor facturile neincasate de la primarie pentru a plati salariile angajatilor

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit directorului interimar STPT, Sorin Supuran, salariile angajaților au fost achitate in proporție de 50 la suta pentru luna iunie. Asta dupa ce saptamana trecuta angajații au mai primit 800 de lei, iar in aceasta saptamana alți 500 de lei și tichete de masa. In timp ce se confrunta…

- Edilii din Focsani vor folosi excedentul bugetar de anul trecut, ca urmare a nerealizarii unor investitii, pentru plata salariilor functionarilor din institutiile subordonate Primariei Focsani.

- 13 cu ghinion, pentru Simultan Festival 2018. In Capitala Culturala a Europei 2021, din cauza haosului din primarie, unul dintre cele mai vechi evenimente dedicate artelor, ajuns la ediția 13, nu se mai ține. A fost gasit datornic, deși organizatorii au toate actele care dovedesc contrariul! Inclusiv…

- Primaria Timișoara e acuzata de firma care construiește noua cladire a Spitalului de Copii de faptul ca nu achita facturile la timp. Concret, reprezentanții constructorului, spun ca din 2,8 milioane de lei cat ar avea de incasat in acest moment, au primit de la primarie doar 350.000 de lei.

- Angajatii Primariei Balesti, din judetul Gorj, primesc salarii mai mici cu 20 la suta. Decizia a fost luata de primarul din localitate, cu acordul salariatilor, in conditiile in care nu mai sunt bani pentru continuarea investitiilor din localitate. Angajatii Primariei Balesti, din judetul…

- Grupul PSA a anunțat majorarea salariilor pentru angajații sai din Slovacia, in urma unui acord cu sindicatele. Citroen C3 și Peugeot 208 sunt modelele pe care PSA le produce in Slovacia, in apropiere de Bratislava.

- In primele trei luni ale acestui an, valoarea bonusurilor primite de angajatii din sectorul privat au crescut cu 68% comparativ cu primul trimestru din 2017, in timp ce salariile au suferit o depreciere de 13% in raport cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Smartree Workforce Index, o analiza…

- Situatie fara precedent, in Timisoara. Angajatii din subordinea primarului Nicolae Robu nu isi vor primi salariile. Criza a fost provocata de faptul ca arieratele Primariei Timisoara au crescut de la o luna la alta.Citeste si: Premierul Viorica Dancila pleaca la Vatican. Va avea o intrevedere…