STPT vrea sa ia un credit, drept rezerva pentru plata salariilor

- Diurne uriașe, achiziții și sponsorizari suspecte, acte lipsa, sechestru pe toate bunurile, condiții inumane de lucru și mulți șefi. Asta a gasit noua stapanire a Societații de Transport Public Timișoara la instituție. Sorin Supuran și Nicu Bitea au preluat conducerea societații in ultima zi din mai.…

- Sorin Supuran și Nicu Bitea conduc STPT din ultima zi a lunii mai. Au anunțat deja ca au gasit la societate condiții inumane de lucru pentru unii angajați, precum și achiziții suspecte și datorii uriașe, dand vina pe fosta conducere pentru cele descoperite acolo. Dupa zece ani in care…

- CHIȘINAU, 28 iun — Sputnik, C.S. Ministerul Finanțelor a elaborat și propus spre dezbateri publice un proiect de lege care, daca va fi aprobat de legislativ, prevede majorarea de la 1 septembrie a salariilor de funcție ale cadrelor didactice și a personalului științifico-didactic…

- In cele trei saptamani, de cand a preluat fraiele societații, noul director al Societații de Transport Public Timișoara (STPT), Sorin Supuran, a descoperit condiții jalnice de lucru pentru angajați, Incaperi in care ploua, spații cu mucegai, condiții de nedescris pentru cai care asigura transportul…

- Noua conducere a Societații de Transport Public Timișoara, formata din liberalii Sorin Supuran, director general, și Nicolae Bitea, director adjunct, se plange ca a descoperit o situație dezastruoasa in cadrul companiei la sfarșitul lunii mai a acestui an, moment in care au ajuns in fruntea ei. Astazi…

- Primaria Timișoara a publicat lista candidaților care au trecut o prima faza de selecție pentru a face parte din noul Consiliu de Administrație a Societații de Transport Public Timișoara (STPT), fosta RATT.

- Un cititor tion.ro, cu siguranța nu este singurul, spune ca i-a scris și primarului Nicolae Robu, dar și directorului STPT, cu privire la problema biletelor Societații de Transport Public Timișoara, care nu pot fi cumparate decat de la chioșcurile fostei regii. „Ca cetațean cinstit al…