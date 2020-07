Societatea de Transport Public Local Timisoara a primit unda verde de la Consiliul Local sa se ocupe de administrarea in mod direct a serviciului public de transport local metropolitan. In consecinta, STPT va avea in grija toare rutele extraurbane din comunele membre ale Societatii Metropolitane de Transport Timisoara. Consiliul Local Timisoara a apropbat, miercuri, de ... The post STPT se poate ocupa de managementul transportului public metropolitan din zona Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .