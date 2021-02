STPT reia transportul școlar, începând de luni De luni, 8 februarie, Societatea de Transport Public Timisoara reia cursele destinate elevilor, pe toate cele 15 trasee destinate transportului școlar. Pentru a diminua riscul de infectare cu noul coronavirus, STPT reamintește ca toti elevii care utilizeaza liniile scolare au obligația sa respecte regulile legate de distantarea fizica, purtarea mastii de protectie si utilizarea dezinfectantului […] Articolul STPT reia transportul școlar, incepand de luni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

