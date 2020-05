Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri la Antena 3 ca ridicarea restricțiilor de circulație dupa 15 mai o sa vina la pachet cu un anumit set de reguli obligatorii la locul de munca și in transportul in comun„Pentru fiecare ridicare a unei masuri de restrictie vom stabili un set de masuri.…

- Acum, cand Societatea de Transport Public Timisoara a anuntat ca reduce frecventa circulatiei mijloacelor de transport, oamenii pot apela la „sculele” anuntate de primar la capitolul dezvoltare a transportului in comun, bicicletele si trotinetele. Sunt dezinfectate zilnic, cu cloramina, ne asigura cei…

- Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) instituie noi masuri pentru protectia calatorilor, dar mai ales a soferilor si vatmanilor. Astfel, accesul in mijloacele de transport in comun se va face doar pe unele usi. The post Se schimba regulile de acces in mijloacele de transport in comun din Timisoara…

- Societatea de Transport Public Timisoara cauta furnizor pentru energie electrica. Suma pusa la bataie de fosta regie este una importanta, dar si cantitatea de energie una semnificativa. STPT da 5,9 milioane de lei pentru gasirea unui furnizor care sa acopere necesitatile de curent electric pentru punerea…

- Vești bune aduse de Societatea de Transport Public Timișoara. Incepand de luni, 2 martie, pe doua linii de transport in comun vor circula mai multe mijloace. Este vorba despre liniile Expres 2 autobuze și 9 tramvaie. Potrivit reprezentanților instituției, de luni, se vor regasi șase autobuze pe linia…

- Odata aparuta informatia prezentei unui pacient cu suspiciune de coronavirus, cei de la Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) ne informeaza ca toate mijloacele de transport in comun care ies pe traseu sunt curatate dimineata cu cloramina. Masura se aplica de la finalul lunii ianuarie, anunta…

- Elevii scolilor si liceelor timisorene vor circula in continuare gratis pe mijloacele de transport in comun din Timisoara, a anuntat Societatea de Transport Public –STPT. In acest scop exista semnat protocolul de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca primaria acorda și in acest an gratuitate pe mijloacele de transport in comun unor categorii de cetațeni. Una dintre categorii este cea a elevilor care invata in școlile din Timisoara. Potrivit STPT, gratuitatea se acorda tuturor elevilor care frecventeaza…