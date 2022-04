STPT, amendată de Protecția Consumatorului. Ce probleme au fost constatate In 31 martie, a avut loc un control al inspectorilor de la OPC in mijloacele de transport in comun din Timișoara. Atat OPC cat și STPT nu au informat despre control și amenda. Informația a fost scoasa la iveala de viceprimarul liberal Cosmin Tabara, care in ședința de miercuri a Consiliului Local Timișoara i-a atras […] Articolul STPT, amendata de Protecția Consumatorului. Ce probleme au fost constatate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

