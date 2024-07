STPT a lansat un chestionar ca să afle părerea timișorenilor despre transportul public Societatea de Transport Public Timișoara incearca sa-și imbunatațeasca serviciile, motiv pentru care cere cetațenilor sa completeze un chestionar. „Societatea de Transport Public Timișoara a lansat un chestionar legat de serviciul de transport public local in vederea identificarii, analizarii și propunerii de soluții la problemele cu care s-au confruntat utilizatorii serviciului nostru”, a transmis STPT. Chestionarul […] Articolul STPT a lansat un chestionar ca sa afle parerea timișorenilor despre transportul public a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

