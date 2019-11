Stiri pe aceeasi tema

- Lewis Capladi ține cu orice preț sa transforme punctul culminant al carierei sale intr-unul dintre cele mai memorabile momente ale anului 2019 – artistul de 23 de ani lanseaza cea mai sensibila și intima piesa a sa, „Before You Go”, ce va fi inclusa pe ediția extinsa a albumului sau de debut, „Divinely…

- Dupa ce a ajuns in circuitul de festival la nivel world-wide, rapper-ul londonez Stormzy, unul dintre highlight-urile editiei 2019 a festivalului Untold, a anuntat lansarea unui nou album intitulat „Heavy is The Head”. LP-ul e planificat sa apara pe data de 13 decembrie si vine la doi ani distanta de…

- La doar o zi distanța de lansarea celui mai emoționant single al acestui sezon, Selena Gomez ține sa le ofere fanilor pachetul complet prin aducerea in prim-plan a unei piese surpriza, „Look At Her Now”, o veritabila demonstrație de forța, ce marcheaza evoluția personala și increderea in sine ale superstarului.…

- Emilian, artist si compozitor HaHaHa Production, lanseaza “Ochii verzi”, o piesa profunda despre forța pe care o culoare o poate aduce in povestea unei relații. “Inspirația pentru compunerea piesei a venit de undeva de sus, m-am așezat la pian și, dupa primele acorduri, piesa parca s-a scris singura,…

- Odata cu cel mai important eveniment din viata sa, „Nunta și Botez in Paradis”, Andreea Balan lanseaza „Inger Pazitor”, un juramant muzical dedicat iubirii neconditionate. Melodia ce spune chiar povestea de dragoste a Andreei și a lui George este insoțita de un videoclip romatic ce surprinde primele…

- Duoul romanesc alcatuit din Gino Manzotti (Handke Giuseppe) și DJ Maxx (Ovidiu Florea) lanseaza videoclipul piesei „Retrograd”, primul alaturi de Andia. Filmarile pentru videoclip au fost extrem de solicitante, cei la de DJ Project au filmat nu mai puțin de 12 ore. „Nu am mai facut asta niciodata, a…

- John Deeper a experimentat ani la rand in industria muzicala, lucrand cu numeroși alți artiști, pana cand s-a decis sa-și promoveze și propriile creații. Pentru acest proiect a colaborat cu Marc Rayen, colegul nostru de la Virgin Radio Romania, și Zadi (DeMoga Music), vocea piesei fiind chiar a artistei.…

- Artistul britanic Ed Sheeran merge incognito la concerte, imbracat in Spider-Man, iar, odata, și-a abordat doi fani, care nu l-au recunoscut și i-au cerut sa ii lase in pace, potrivit Smart Radio, scrie Mediafax. Ed Sheeran alege sa se deghizeze astfel pentru a se putea bucura de muzica, fara sa…