Stiri pe aceeasi tema

- O masina a fost filmata in timp ce rula pe contrasens, la urcarea pe autostrada A4, dinspre Valu lui Traian, in judetul Constanta. Potrivit Ziua de Constanta, la volan s-ar fi aflat o femeie, iar aceasta a patruns pe contrasens, cu masina, la urcarea pe autostrada A4, in zona localitatii Valu lui Traian.…

- Patru accidente au avut loc luni dimineata, pe Autostrada A2. Toate au fost pe calea de mers dinspre Bucuresti spre Constanta. Din fericire, nu s-au inregistrat victime omenesti. Iata, pe scurt, despre ce este vorba: Eveniment rutier produs pe A2, km 182, calea 1 (Bucuresti – Constanta), banda de urgenta.…

- ”A doua luna de vara din 2022 a adus un volum de joburi cu 28% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut pe platforma de recrutare BestJobs, pastrand acelasi nivel comparativ cu luna iunie a acestui an. Cu toate ca este o perioada de varf a sezonului estival, candidatii au inregistrat cu 13%…

- “Peste 85.000 de case si apartamente au fost vandute in Romania in primele sase luni din acest an, in crestere cu 3,4% fata de perioada similara din 2021, in timp ce numarul de locuinte vandute in Bucuresti si Ilfov a crescut anual cu 16,6%”, releva un raport intocmit de compania de consultanta imobiliara…

- 12.353 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 7.398 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Conform ministrului, 2.502 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- In prezent, masinile de lux nu mai sunt caracteristice doar pentru o anumita categorie de indivizi, barbati in varsta si instariti. In ziua de astazi, cei care isi achizitioneaza autoturisme de lux fac parte dintr-o paleta mult mai variata de indivizi. Acest lucru se intampla datorita faptului ca internetul…

- Sportiva de la CS Poseidon Limanu 2 Mai a fost la un pas de titlu, insa a cedat in finala contra Korneliei Laszlo, din Ungaria. Performante deosebite pentru judetul Constanta la Campionatul European de lupte Under 17, de la Bucuresti. Alexandra Voiculescu, de la CS Poseidon Limanu 2 Mai antrenori la…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,0 pe Richter s a produs miercuri, 8 iunie, la ora locala 13.43, in zona Constantei, Dobrogea, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP . Seismul s a produs in apropierea urmatoarelor orase 30km NV de Constanta,…