- Sefi de state din peste 100 de tari, dintre care unele, precum Brazilia, au fost criticate din cauza defrisarilor intense, si-au luat angajamentul, marti, la Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26), de a conserva padurile pentru a salva clima globala, insa promisiunea

- ''Istoria a aratat ca atunci cand natiunile se unesc pentru o cauza comuna, exista intotdeauna speranta''. Este mesajul pe care Regina Elisabeta a II-a l-a adresat liderilor lumii, reuniti in orasul scotian Glasgow.

- Aflat, luni, la Conferința ONU privind schimbarile climatice COP26 de la Glasgow, Joe Biden a fost surprins de jurnaliști in timp ce parea ca ațipește. Președintele american și-a inchis ochii, de mai multe ori, pentru zeci de secunde și „s-a trezit” abia cand un consilier s-a apropiat pentru a-i spune…

- Schimbarile climatice pot avea in urmatorii ani un impact major asupra resurselor de apa din Romania, arata cele mai recente studii efectuate de Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Fenomenele extreme, secete si inundatii,…

- Reprezentanti la nivel inalt din 200 de tari discuta la Glasgow despre cum poate omenirea sa limiteze modificarile climatice. La acest summit al Organizatiei Natiunilor Unite, Romania e reprezentanta de presedintele Klaus Iohannis, care se va afla astazi si maine in orasul scotian.

- Romania susține rolul de lider pe care și l-a asumat Uniunea Europeana in materie de schimbari climatice și ambiția Uniunii Europene de a conduce efortul de restaurare a naturii, atat pe plan național, cat și pe plan internațional, a transmis presedintele Klaus Iohannis, miercuri, in cadrul evenimentului…

Schimbarile climatice vor face ravagii in Romania: Sunt anunțate temperaturi de 70 de grade Schimbarile climatice și efectele acestora pareau a fi de domeniul viitorului, insa la momentul actual ne aflam in mijlocul…