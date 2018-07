''Stop Trump'': Zeci de de mii de persoane au protestat la Londra

Stiri pe aceeasi tema

- Un balon gigant care il portretizeaza pe presedintele american Donald Trump ca pe un bebelus in scutece a zburat vineri deasupra Londrei in timpul unor proteste in care au fost implicate zeci de mii de persoane, scrie The Associated Press.

- Protestatari au lansat vineri pe cerul Londrei, langa cladirea parlamentului britanic, un balon portocaliu de sase metri reprezentandu-l pe Donald Trump ca pe un bebelus in scutece, informeaza agentia de presa...

- Protestatari au lansat vineri pe cerul Londrei, langa cladirea parlamentului britanic, un balon portocaliu de sase metri reprezentandu-l pe Donald Trump ca pe un bebelus in scutece, informeaza agentia de presa...

- Politicieni britanici, dintre care multi din partidele de opozitie, spera sa atraga sambata, la Londra, zeci de mii de sustinatori ai organizarii unui al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la exact doi ani dupa prima consultare populara pe acest subiect, transmite…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc la o statie de metrou din nordul Londrei, un barbat in varsta de 23 de ani fiind arestat, relateaza site-ul BBC. Cinci persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc la o statie de metrou din nordul Londrei,…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a calificat marti situatia din Orientul Mijlociu drept "exploziva" si a criticat SUA pentru actiunile unilaterale in regiune, precum si Israelul pentru - ceea ce a spus el - un nivel nejustificat de violenta, potrivit Reuters. Mii de locuitori…