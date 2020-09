Stop mit! Ce se întîmplă dacă renunți la pîine și nu mănînci după șase seara Cu totii am auzit ca daca vrem sa ne mentinem in forma si chiar sa slabim ar fi bine sa renuntam la mese dupa ora 18:00 si sa eliminam piinea cu totul din alimentatie. Nutritionistii spulbera insa acest mit atit de popular. Masa de seara este si ea importanta pentru o dieta sanatoasa, dar trebuie sa nu facem excese. „Masa de seara stie toata lumea ca nu trebuie sa fie extreme de abundenta, desi da Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

