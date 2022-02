Stiri pe aceeasi tema

- Neașteptat restart in sezonul regular al ediției 2021-2022 a campionatului Ligii 2 de fotbal pentru FC Petrolul! Dupa 37 de minute de joc efectiv – intrerupte vreme de alte 10 minute, dupa minutul 8 – și reluate o data cu reaprinderea pentru prima oara a nocturnei de pe arena Dan Paltinișanu, din Timișoara,…

- Buboiul in privinta precaritatii infrastructurii sportive din mandra capitala a Banatului s-a spart intr-o zi trista pentru toata lumea. Politehnica – Petrolul, putea fi o bucurie marunta pentru suporterul timisorean care se mai incumeta sa escaladeze treptele unui stadion depasit si neingrijit. Meciul…

- Buboiul in privinta precaritatii infrastructurii sportive din mandra capitala a Banatului s-a spart intr-o zi trista pentru toata lumea. Politehnica – Petrolul, putea fi o bucurie marunta pentru suporterul timisorean care se mai incumeta sa escaladeze treptele unui stadion depasit si neingrijit. Meciul…

- Meci intrerupt inainte de a incepe cu adevarat! Timișoara demonstreaza ca a ramas in Evul Mediu in ceea ce inseama fotbalul, din toate punctele de vedere. Poli – Petrolul trebuia sa fie un spectacol fotbalistic, așa cum a fost de fiecare data cand s-au intalnit in Liga 1 sau 2. Dar… infrastructura din…

- Un liceu din Cernavoda, județul Constanța, este obligat de instanța sa plateasca daune unor elevi pentru ca a aplicat greșit o sancțiune. Mai exact, consiliul profesoral a decis in 2019 sa scada nota la purtare a doi copii, iar procedural, singurul care avea dreptul sa faca acest lucru era consiliul…

- Alb-violetii au cedat la limita, scor 0-1, cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, in ultima partida de verificare a Politehnicii inainte de reluarea Ligii 2. Singurul gol al intalnirii de pe stadionul „Dan Paltinisanu” a fost marcat in prima repriza de catre Mihai Hecsko. Pe un vant destul de puternic, primele…

- Alb-violeții strang randurile pentru abordarea parții a doua a sezonului 2021-22 al Ligii 2. Reunirea echipei e programata luni, 10 ianuarie, la stadionul „Dan Paltinisanu”. Politehnica se va pregati pe plan local si are stabilite cinci partide de verificare in luna februarie. Prima sedinta de pregatire…

- Politehnica a avut parte de o noua seara importanta pe „Dan Paltinisanu”. A fost nevoie de prelungiri pentru a se decide echipa care merge in semifinale. Cu 0-0 scor la capatul timpului regulamentar, incheiat de echipa banateana in inferioritate numerica dupa eliminarea lui Tavi Ursu, jocul a fost decis…