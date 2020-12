„Stop împărțirii spitalelor în Covid și nonCovid” – petiție O petiție online semnata „Linia intai” spune „Stop imparțirii spitalelor in Covid și nonCovid”. Prin petiție se solicita ca spitalele sa nu mai fie dedicate exclusiv pacienților cu SARS-Cov2, unele, și pacienților fara concornavirus, altele, ci sa se trateze și pacienții cu Covid-19 și cei fara Covid in aceeași unitate sanitara, cu circuitele de rigoare. ... The post „Stop imparțirii spitalelor in Covid și nonCovid” – petiție appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

