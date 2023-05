Stop guvernării pe datorie, reducerea ministerelor, fără speciali. Care sunt obiectivele PSD în noul Guvern PSD iși propune, in noul program de Guvernare, cateva prioritați – reducerea numarului de ministere și cabinete, a numarului secretarilor de stat, dar și al angajaților care cumuleaza pensia cu salariul. Dintre obiectivele economice, social democrații cred ca datoria din PIB va putea fi scazuta la 46% in 2024, fața de 49%, cat este acum. […] The post Stop guvernarii pe datorie, reducerea ministerelor, fara speciali. Care sunt obiectivele PSD in noul Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege care vizeaza personalul Curtii Constitutionale care prevede, printre altele, faptul ca magistratii-asistenti vor putea beneficia de pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, la Piatra Neamt, ca sondajele efectuate la nivelul fiecarui partid ar arata ca peste doua treimi dintre romani ar dori ca numarul alegerilor de anul viitor sa fie redus. „Atunci cand am discutat comasarea alegerilor nu am facut-o voluntar, ci am avut in vedere…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, reales, sambata, pentru al cincilea mandat consecutiv la șefia fromațiunii, a declarat ca o mare greșeala a coalitiei de guvernare a fost faptul ca nu s-a folosit de oportunitatea oferita de majoritatea constitutionala, ca sa modifice Constitutia. “Consider ca unul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, reales, sambata, pentru al cincilea mandat consecutiv la șefia fromațiunii, a declarat ca o mare greșeala a coalitiei de guvernare a fost faptul ca nu s-a folosit de oportunitatea oferita de majoritatea constitutionala, ca sa modifice Constitutia. “Consider ca unul…

- Romania will only be able to access E1.9 billion from the National Resilience and Recovery Plan grants due to a range of issues and a delay in approvals, the Finance Ministry said in an official document, Curs de Guvernare reported. According to the official document, there are problems with the entire…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei sublinieaza nevoia de reorganizare administrativa a Romaniei, prin reducerea numarului de judete de la 42 la 15, redefinirea notiunii de comuna ca localitate cu cel putin 5000 de locuitori, precum si redefinirea notiunii de oras ca localitate cu cel putin 10.000…

- Consumul de gaze in Uniunea Europeana a scazut cu 17,7% in perioada august 2022 – martie 2023, comparativ cu consumul mediu din aceste luni, in anii 2017 – 2022, conform datelor publicate miercuri de Eurostat. Aceasta reducere depaseste obiectivul voluntar de economisire de 15% stabilit de statele membre…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a depus un proiect de lege prin care vrea sa anuleze s-ar anula efectele OUG 16/2020, masura promovata de PSD. Legea lui Florin Cițu prevede reducerea impozitului pe dividende de la 8% la 5% și pentru reducerea pragului de plata a contribuției de sanatate de la 24 de salarii…