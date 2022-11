Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va permite unei rafinarii de la Marea Neagra deținuta de o companie petroliera rusa sa continue sa opereze și sa exporte produse petroliere catre Uniunea Europeana pana la sfarșitul anului 2024, in ciuda avertismentelor de la Bruxelles ca este impotriva sancțiunilor blocului comunitar. Acordul…

- Distribuitorii europeni se grabesc sa alimenteze rezervoarele cu motorina ruseasca inainte de interdicția UE privind importurile din Rusia, care incepe in februarie, deoarece sursele alternative raman limitate. Uniunea Europeana va interzice importurile de produse petroliere rusești, de care depinde…

- Importurile de petrol rusesc in Uniunea Europeana și Marea Britanie au scazut cu 35% in august, la 1,7 milioane de barili pe zi (bpd), de la 2,6 milioane de bpd in ianuarie, dar UE a ramas cea mai mare piața pentru țițeiul rusesc, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Marea Britanie…

- Cum sa balansam nevoia de securitate energetica cu nevoia de o tranziție catre o energie curata, dar și cum aliații NATO pot colabora pe energie pentru nevoia securitații naționale, dar și a planetei….Este marea intrebarea a momentului. Parlamentarul britanic Greg Hands a declarat ca Marea Britanie…

- Ieri, președintele Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca vor fi impuse plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, avertizand Occidentul ca „va tremura de frig la iarna și ii va ingheța coada” precum lupului dintr-un basm rusesc, scrie Agentia Reuters,…

- Cu cateva luni inainte de iarna, Uniunea Europeana a decis sa interzica importul de petrol rusesc incepand cu 5 decembrie. Mai mult de atat, se așteapta ca UE sa incetineasca achizitiile de petrol rusesc cu cel putin o luna inainte.

