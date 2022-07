Studenților de la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universitații „Dunarea de Jos” din Galați li se ofera posibiltatea sa cunoasca in mod concret care este problematica luptei anticorupție in administrația centrala și locala, care sunt standardele și mecanismele integritații, dar și detalii despre tehnicile de cercetare penala in dosarele de corupție și despre munca investigatorilor sub acoperire. Facultatea de Drept și Științe Administrative, in parteneriat cu Direcția Generala Anticorupție, Serviciul Teritorial Galați, organizeaza, in perioada 4 – 7 iulie, Școala de vara…