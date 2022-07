Șofer drogat depistat la volan pe strazile din Targoviște, acum este cercetat de polițiști pentru conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe strada Colonel Baltarețu, din municipiul Targoviște, un tanar de 22 de ani, din localitate, in timp ce conducea un […] Articolul Stop consumului de droguri! apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .