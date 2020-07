Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul "Platformei DA", Chiril Moțpan, in cadrul ședinței Parlamentului, a prezentat o inițiativa de creare a unui departament al veteranilor, o structura menita sa rezolve problemele acestei categorii de persoane. Propunerea l-a surprins pe democratul Alexandru Jizdan. "La 13 Mai 2019, in Parlament…

- Deputatul PDM, Alexandru Jizdan, susține ca acțiunile din ajun a grupului Candu in fața Președinției, cind Vladimir Cebotari s-a aruncat pe capota unei mașini a Serviciului Protecție și Paza de Stat, demonstreaza isteria in care au intrat aceștia dupa ce au vazut ca au cheltuit un milion in zadar. ”Mai…

- Deputatul PDM Alexandru Jizdan se arata deranjat de lejeritatea cu care deputații PAS și PPDA accepta sa intre in combinații dubioase, implicate in furtul miliardului. Intr-un interviu acordat portalului popor.md, Jizdan face trimitere directa la grupul Pro Moldova și Partidul Șor. “Niciodata nu-i voi…

- PDM condamna coruperea politica a deputaților și face apel catre forțele politice, societatea civila și cetațeni sa-și conjuge eforturile pentru a gasi cele mai bune soluții in domeniile de criza și a evita instabilitatea politica. Secretarul general al PDM, Alexandru Jizdan a declarat astazi…

- A crezut ca Petru Jardan i-a scris sub numele lui Elena Jardan. Este vorba de Igor Dodon, care a parut puțin confuz in emisiunea sa „Președintele Raspunde”, dupa ce a primit un mesaj semnat Jardan.

- PodcasturiCe dezvaluie faptele politicienilor care vorbesc de parcursul european al țarii Deși Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeana a fost ratificat in 2014, prevederi importate nu au fost implementate nici pana in prezent, chiar daca au fost transpuse in legislația naționala.…

- Deputatul independent Nicusor Dan a subliniat ca Primaria Capitalei ar trebui sa impuna in contractul cadru cu operatorii de salubritate masuri pentru colectarea selectiva. Nicusor Dan a atras atentia, la o dezbatere Expert Forum pe tema gestionarii deseurilor si a calitatii aerului, asupra faptului…

- In timp ce Vicepreședintele Parlamentului, Alexandr Slusari, critica Guvernul Chicu ca nu a fost capabil sa indeplineasca condițiile UE cu privire la asistența macro-financiara, acesta a declarat ca și-ar dori un alt guvern ca sa poata sa caute bani pentru bugetul RM.