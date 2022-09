Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii s-au adunat sambata (17 septembrie) in centrul Londrei pentru a sta la cozi nesfarșite și pentru a trece pe langa sicriul Reginei Elisabeta, inclusiv un barbat care a adus un omagiu imbracat in hainele nativilor americani. Mii de oameni nu au fost descurajați de avertismentul guvernului sa stea…

- Deputatul PAS Dumitru Alaiba susține ca studiile la Harvard „ajung insulta in Moldova și asta nu e bine”. „Dodon și propagandiștii lui de buzunar au pornit acest atac in campaniile trecute, dar vad ca se alatura lume de treaba. Prin asemenea expresii transmitem un mesaj in societatea noastra, ca ar…

- Președinte fondator a Platformei DA, Andrei Nastase, a rabufnit astazi la ședința Consiliului Municipal Chișinau. Acesta a criticat lipsa unei colaborari dintre cele doua administrații, locala și centrala, in identificarea unor soluții pentru problemele cetațenilor. „Cat o sa mai cerem de la tribuna,…

- Klaus Iohannis este acum președintele Romaniei, insa primul sau job a fost cel de profesor, intr-un orașel micuț din țara numit Agnita. Oamenii de aici iși aduc cu drag aminte de Iohannis și spun de el ca era un profesor aspru, insa corect. Cum era Klaus Iohannis ca și profesor Președintele Romaniei…

- Deputatul european Siegfried Mureșan a anunțat ca 48 de membrii ai Parlamentului UE i-au cerut lui Josep Borrell interzicerea accesului in UE și inghețarea activelor a peste 6.000 de cetațeni ruși.

- Deputatul PAS Mihai Popsoi a explicat, intr-o postare pe Facebook, de ce conducerea Repubicii Moldova nu merge la Moscova pentru a negocia pretul la gazele naturale. Potrivit lui, Moldova poate obtine un pret mai ieftin de achizitie doar in cazul in care va sprijini razboiul rus din Ucraina.

- Deputatul USR, Daniel Blaga, este nemulțumit de evoluția proiectului drumului expres București – Targoviște. Acesta spune ca acesta nu este o prioritate pentru actuala coaliție. Drumul expres este o propunere Post-ul Deputatul USR, Daniel Blaga, nemulțumit de evoluția proiectului drumului expres București…

- Fostul ministru britanic al egalitatii Kemi Badenoch si-a adaugat sambata candidatura pe lista aspirantilor la succesiunea premierului Boris Johnson in fruntea Partidului Conservator, relateaza AFP. Kemi Badenoch este unul dintre cei aproape 60 de membri ai Parlamentului care au demisionat in aceasta…