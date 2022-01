REVIEW God of War (PC) – O nouă casă, același zeu al războiului

Deși am un PlayStation 4 de mai bine de 2 ani, mărturisesc că nu am apucat până acum să încerc God of War, unul dintre magnum opus-urile studiourilor Sony Santa Monica. Cumva am fost tot timpul prins între noi lansări pe care le-am jucat ba pe Xbox, ba pe PC , iar… [citeste mai departe]