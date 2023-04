Stiri pe aceeasi tema

- Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, este licențiat in economie și are studii avansate in domeniul managementului organizațiilor nonprofit și in domeniul managementului strategic. Buzu ar fi oferit suport mai multor ministere in procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor…

- Actualul ministru al Muncii, Alexei Buzu, definește relația cu vicepremierul Andrei Spinu ca una de prietenie. „Nu sunt sigur daca sunt cumatru cu el, probabil, nu cunosc aceste aspecte. Nu el mi-a propus sa vin in Guvern”, a spus acesta la Puterea a 4-a de la N4.

- Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale este cumatru și prieten de copilarie cu Andrei Spinu. Informația a foat confirmata de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. „In cunosc de mai mult timp. Suntem prieteni din copilarie, nu e un secret. Ne cunoaștem de mici…

- Noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a depus astazi juramintul. La ceremonia de investire nu a fost invitata presa. Iata cum au raspuns reprezentanții Guvernului, fiind intrebați de ce jurnaliștii nu au fost anunțați despre acest eveniment public. ”Buna ziua, va informam ca reprezentanții…

- Noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, desemnat de premierul Natalia Gavrilița, și-a exprimat recunoștința fața de șeful Guvernului pentru increderea și onoarea acordata și, totodata, a apreciat echipa formata de predecesorul sau, Marcel Spatari.

- Alexei Buzu este noul ministru al Muncii și Protecției Sociale. Acesta a fost prezentat in cadrul conferinței de presa, la care Marcel Spatari și-a anunțat demisia, scrie Realitatea.md . Alexei Buzu este director executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Organizația promoveaza egalitatea…

- Alexei Buzu a preluat funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale, dupa demisia lui Marcel Spatari. Despre aceasta a anunțat șeful Guvernului, Natalia Gavrilița.Potrivit premierului, Alexei Buzu este specialist in managementul politicilor publice.

- Guvernul a inaintat candidatura lui Alexei Buzu, in prezent director executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, la funcția de ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Acesta a fost prezentat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, dupa ce Marcel Spatari și-a depus demisia. "Ceea…