Stonehenge s-a dovedit a fi asemeni unui vechi ”Lego”

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, CEO la Tesla și SpaceX, a râs de joi de CNN spunând ca se mira ca rețeaua de știri înca mai exista, dupa ce aceasta a informat ca el nu a livrat ventilatoare spitalelor care trateaza pacienți cu coronavirus – o afirmație pe care miliardarul a contrazis-o într-o…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a declansat o ancheta epidemiologica in localitatea Targu Frumos, dupa ce preotul si dascalul unei biserici pe rit vechi au fost confirmati cu coronavirus, dupa ce, saptamana trecuta, cei doi au mers cu molifta la casele credinciosilor, anunța news.ro.Preotul…

- Un supraviețuitor al Holocaustului, rabin din New York, care a ajutat zeci de familii sa scape de naziști in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a murit marti de COVID-19, anunta Fox News."Rabinul Romi Cohn a trait o viața incredibila, ajutand 56 de familii sa scape de tirania nazista",…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri intr-un incident armat comis intr-o berarie din statul Wisconsin, in nordul SUA, a informat presa locala, relateaza AFP preluat de agerpres. Politia din Milwaukee, cel mai mare oras din statul in care a avut loc incidentul, a scris pe Twitter ca a intervenit…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, pe Twitter, ca a semnat vineri acordul de ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeana, prevazut pentru 31 ianuarie, salutând un "nou capitol în istoria" țarii sale, scrie AFP.Dupa trei ani de criza politica în Marea Britanie,…

- CHIȘINAU, 24 ian — Sputnik. Principalele valute de referința continua sa se aprecieze pe piața valutara din Republica Moldova. Avansul pe care l-au inregistrat intr-o singura saptamana este de 17 bani in cazul dolarului și 22 de bani in cazul monedei unice europene. BNMCursul BNM pentru 24 ianuarie…

- O persoana a fost ucisa si alte sapte ranite miercuri in timpul unui incident armat in centrul orasului american Seattle, au anuntat surse ale politiei si medicale, citate de Agerpres. Printre raniți se afla și un copil de 9 ani."Politia investigheaza un incident armat. Sunt mai multe victime. Politia…

- La 50 de ani și-a descoperit talentul: Povestea unui italian, stabilit in Moldova / Mario Caporaso și-a deschis o afacere in Moldova, iar pe langa business urmeaza ore de canto și spera ca in curand va evolua pe scena Teatrului de Opera și Balet "Maria Bieșu". In Italia, barbatul se afla…