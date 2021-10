Grupul DENT ESTET, lider consacrat pe piața serviciilor de medicina dentara din Romania, parte a Sistemului Medical MedLife, și Stomestet, una dintre cele mai importante clinici stomatologice din Transilvania, anunța semnarea unui parteneriat strategic. Stomestet, cu sediul in Cluj-Napoca, este cea mai performanta clinica dentara privata din Transilvania și un renumit centru educațional pentru viitorii medici dentiști și specialiști in domeniu, prin coordonarea de programe de rezidențiat, cursuri și conferințe de specialitate. Clinica a fost inființata in anul 2001 de doi lideri in domeniul…