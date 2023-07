Stiri pe aceeasi tema

- Ankara va susține aderarea Suediei la NATO daca Uniunea Europeana va redeschide negocierile privind aderarea Turciei la UE, a declarat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de agenția AFP. „Mai intai deschideți calea pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeana. Apoi vom deschide calea…

- Țarile NATO vor lua decizii „foarte semnificative” la summitul de luna viitoare de la Vilnius, pentru a aduce Ucraina mai aproape de alianța nord-atlantica si pentru a intari capacitatea de descurajare si aparare a blocului militar, a anunțat marți secretarul general Jens Stoltenberg.

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a recunoscut miercuri ca membrii Aliantei sunt divizati in privința aderarii Ucrainei și a spus ca acest subiect va figura pe agenda viitorului summit al organizatiei, care va avea loc in iulie, la Vilnius. Șeful NATO a exclus o aderare atat timp cat Ucraina…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a declarat joi, 27 aprilie, ca Ucraina are capacitațile militare necesare pentru a-și recaptura teritoriul, anunțand de asemenea, ca partenerii sai occidentali i-au livrat aproape toate vehiculele de lupta promise. „Peste 98% din vehiculele de lupta promise…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat invitatia NATO de a participa la summitul Aliantei Nord Atlantice, preconizat sa aiba loc in zilele de 11 si 12 iulie la Vilnius, in Lituania, a declarat vineri secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie, transmite…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a sosit joi la Kiev in prima sa vizita in Ucraina de cand Rusia si-a declansat invazia impotriva acestei tari in februarie 2022, a declarat pentru dpa un purtator de cuvant al Aliantei Nord-Atlantice. Stoltenberg a adus un omagiu soldatilor ucraineni cazuti…

- Unul dintre obiectivele campaniei militare a Rusiei in Ucraina este de a impiedica aderarea tarii la NATO, a declarat Kremlinul, intr-un comentariu legat de vizita de joi la Kiev a secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit EFE și Agerpres . ”In caz contrar, aceasta…