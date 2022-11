Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina beneficiaza de „sprijinul ferm” al Statelor Unite indiferent ce partid va castiga alegerile intermediare din aceasta tara, in condițiile in care este posibila o victorie la limita a republicanilor și la Camera Reprezentanților și la Senat, in ciuda faptului ca partidul nu a obținut in niciun…

- Candidatii republicani la alegerile de la jumatatea mandatului din SUA care vor avea loc pe 8 noiembrie vor accepta rezultatele scrutinului, indiferent daca vor castiga sau vor pierde, a asigurat duminica presedinta Comitetului National Republican, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Prin aceasta cerința, Statele Unite nu vizeaza și impingerea Ucrainei la masa negocierilor, ci sa se asigure ca guvernul de la Kiev iși menține susținerea aliaților internaționali, scrie Washington Post , care citeaza surse familiare cu discuțiile. Administrația Biden ii incurajeaza in particular pe…

- Presedintele american, Joe Biden, a criticat joi seara Partidul Republican, acuzandu-l ca doreste, in cazul unei victorii la alegerile legislative din noiembrie, sa reduca sprijinul financiar american pentru Ucraina, scrie AFP.

- Ucraina se teme ca asistența militara pe care Kievul o primește din partea Statelor Unite de la inceputul razboiului va fi oprita dupa alegerile parlamentare din noiembrie, potrivit Washington Post. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Alegerile locale din decembrie 2020 au luat prin surprindere pe toata lumea. Același lucru, de altfel, s-a intamplat și la parlamentare. In competiția pentru Primaria Capitalei erau nu mai puțin de 18 candidați, printre care și edilul de la acel moment. Gabriela Firea avea de luptat cu Nicusor Dan,…

- Cu toate ca Giorgia Meloni și Matteo Salvini, protagoniștii coaliției de extrema dreapta din Italia care pare ca va caștiga alegerile parlamentare de luna aceasta, au condamnat razboiul pe care Putin l-a declanșat in Ucraina, cei doi lideri italieni nu se pot pune de acord in privința masurilor impuse…