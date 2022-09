Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca contraofensiva Ucrainei impotriva ocupanților ruși a fost foarte eficienta, dar nu inseamna sfarșitul razboiului, iar „națiunile ar trebui sa se pregateasca pentru termen lung”, scrie Reuters . „Este, desigur, extrem de incurajator sa vezi ca forțele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri postului de radio BBC, preluat de Reuters, ca Ucraina a realizat o contraofensiva foarte eficienta impotriva fortelor ruse, dar asta nu constituie un semnal ca se apropie sfarsitul razboiului. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Au fost de ajuns sa critice cateva persoane oficiale “operatiunile speciale”, ca sa se traga concluzia ca se apropie sfarsitul lui Vladimir Putin. Curajul celor care si-au ridicat vocea impotriva temutului dictator are desigur legatura cu ofensiva armatei ucrainene care a reusit sa impinga arma rusa…

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut vineri aliatilor sa furnizeze Kievulului echipamente militare de iarna, precum imbracaminte, corturi si generatoare pentru a le permite trupelor ucrainene sa continue ofensiva impotriva invaziei Rusiei in sezonul rece, relateaza Reuters, potrivit…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a salutat joi, la Kiev, “progresele clare si reale” ale contraofensivei armatei ucrainene care vizeaza teritoriile controlate de fortele ruse, relateaza AFP. “Este inca foarte devreme, insa observam progrese clare si reale pe teren, in special in zona din jurul…

- Este "urgent" ca o "inspectie" a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa aiba loc la centrala nucleara de la Zaporojie, in Ucraina, aflata sub control rusesc, a declarat, miercuri, Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de AFP si DPA.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca la summitul NATO care va avea loc saptamana viitoare la Madrid vor fi luate ''decizii importante'' la cinci capitole ''cheie'', printre care sprijinul pentru Ucraina, consolidarea prezentei militare si aprobarea noului