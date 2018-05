Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a plasat luni disuasiunea si proiectarea stabilitatii in fruntea celor cinci teme ce vor fi dezbatute la summitul prevazut sa aiba loc intre 11 si 12 iulie la Bruxelles, menite sa raspunda la politica dusa de Kremlin, informeaza AFP. Stoltenberg a enumerat aceste teme - printre care figureaza de asemenea cooperarea cu UE, modernizarea structurilor de comandament si impartirea capacitatilor si contributiilor - in fata Adunarii Parlamentare a NATO reunita de vineri la Varsovia. "Vedem o Rusie mai determinata, care intervine in procese democratice interne,…