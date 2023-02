Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) va continua sa-si intareasca parteneriatul cu Japonia, pe fondul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, a declarat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul vizitei sale in Japonia, unde a avut o intrevedere cu prim-ministrul…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, este asteptat marti, 31 ianuarie, la Paris pentru a se intalni cu presedintele francez, Emmanuel Macron, in timp ce aliatii Kievului au pareri impartite cu privire la oportunitatea de a furniza avioane de lupta Kievului, mai ales dupa ce presedintele…

- Jens Stoltenberg a vizitat Baza Aeriana Iruma a Fortelor de Autoaparare ale Japoniei unde a avut o intrevedere cu prim-ministrul nipon Fumio Kishida, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Turneul sau dimplomatic care a inclus si o escala in Coreea de Sud are ca scop intarirea parteneriatului a NATO…

- Presedintele Joe Biden i-a spus vineri prim-ministrului japonez Fumio Kishida ca Statele Unite sunt "pe deplin, temeinic, complet" angajate in apararea Japoniei si a laudat consolidarea securitatii de catre Tokyo, spunand ca cele doua tari nu au fost niciodata mai apropiate, transmite Reuters. Kishida…

- Statele Unite si NATO iau parte in mod indirect in "conflictul" din Ucraina, acuza Kremlinul marti, la aproape 11 luni de la invazia rusa, relateaza CNN. "In pofida faptului ca Bruxellesul si Washingtonul subliniaza ca nu vor deveni parti in conflict, ele au devenit, de facto, o parte indirecta a conflictului,…

- Joi, 5 ianuarie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca este periculos sa subestimam Rusia si ambitiile lui Vladimir Putin in razboiul declanșat Ucrainei in 24 februarie, potrivit Reuters . „Au dat dovada (rușii -n.r.) de o mare capacitate de a tolera pierderile si suferinta. Nu…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- Seful NATO. Jens Stoltenberg, si-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control si ar putea sa devina un razboi intre Rusia si NATO, relateaza "The Guardian". "Daca lucrurile merg prost, pot merge groaznic de prost", a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…