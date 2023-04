Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni, 3 aprilie, ca saluta planul de pace propus de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care respecta principiile centrale ale cartei Organizației Națiunilor Unite, dar a adaugat ca nu sunt semne ca liderul rus Vladimir Putin se pregateste…

- In timpul unei conferințe de presa comune cu ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, și șeful politicii externe al UE, Josep Borrell, desfașurata la scurt timp dupa ce președintele Vladimir Putin a transmis un avertisment catre vest cu privire la Ucraina, Stoltenberg a spus

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…

- Secretarul general al NATO a declarat marti dimineata, inainte de reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina, ca este mai important ca niciodata ca aliatii sa furnizeze mai mult sprijin pentru Ucraina, in conditiile in care saptamana viitoare se implineste un an de la invazia rusa, iar Vladimir Putin…

- Volodimir Zelenski a afirmat, marți, ca i-a retras cetațenia ucraineana unui important om de afaceri și apropiat al lui Vladimir Putin, Viktor Medvedciuk. Acesta a fost acuzat de inalta tradare in favoarea Rusiei.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca ar fi periculos sa subestimam ambițiile Rusiei și ale președintelui Vladimir Putin pe fondul razboiului din Ucraina, potrivit Reuters. „Au aratat o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința”, a declarat Stoltenberg la o conferința…