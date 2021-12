Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri ca Rusia „nu are niciun drept de veto” în cazul în care se va decide ca Ucraina sa devina parte a NATO, relateaza Euractiv și Agerpres.„Rusia nu are niciun drept de veto, nu are…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri ca Rusia "nu are niciun drept de veto" in cazul in care se va decide ca Ucraina sa devina parte a NATO, relateaza agentia de presa EFE si publicatia Ukrainska Pravda. "Rusia nu are niciun drept de veto, nu…

- Letonia are nevoie de prezenta unor militari SUA permanent, in scopul descurajarii Rusiei si vrea sa isi consolideze apararea cu sisteme balistice de tip Patriot, afirma ministrul leton al Apararii, Artis Pabriks, in contextul vizitei secretarului general NATO, Jens Stoltenberg. Secretarul american…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…

- Secretarul general al NATO a avertizat vineri Rusia impotriva "consecintelor" si a "pretului care va trebuit platit daca recurge la forta impotriva Ucrainei" cu "fortele gata de lupta" transportate la frontierele tarii, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Suntem foarte preocupati…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a avertizat vineri Rusia ca orice incercare de a invada Ucraina va avea ”consecinte”, exprimandu-si ingrijorarea cu privire la comasarea unor trupe rusesti la frontiera acestei foste republici sovietice, relateaza The Associated Press.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat vineri Rusia cu privire la „consecințele” și „prețul de platit daca folosește forța împotriva Ucrainei”, dupa ce Moscova a strâns echipament militar greu, tancuri și trupe pregatite de lupta în apropierea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat luni Rusia ca orice noua provocare sau acțiune agresiva ar fi un motiv de „serioasa preocupare” pentru aliați, in condițiile in care in ultimele saptamani au fost observate „concentrari mari și neobișnuite de forțe rusești” in apropierea granițelor…