- Rusia reprezinta o ”amenintare directa” la adresa securitatii statelor membre NATO, reunite intr-un summit, la Madrid, declara miercuri Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, care urmeaza sa-si consolideze flancul de est impotriva invaziei ruse a Ucrainei, relateaza AFP.…

- Viitorul Concept Strategic pe care NATO il va adopta la summitul sau de la sfarșitul acestei luni trebuie sa sublinieze ca Federatia Rusa este cea mai semnificativa si directa amenintare la adresa securitatii euroatlantice și sa fie adaptat la noua realitate creata de invazia Rusiei din Ucraina, inclusiv…

- Sefii de stat care fac parte din Formatul Bucuresti 9 au adoptat, dupa intrunirea de vineri, o Declaratie in 11 puncte in care au condamnat din nou agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, au reiterat sustinerea suveranitatii Ucrainei si au aratat continua disponibilitate de a sprijini Ucraina. ”Razboiul…

- NATO ar putea decide ca acțiunile Rusiei in Ucraina sunt o amenințare directa la adresa securitații țarilor care fac parte din alianța. Aliații pregatesc un document strategic in care vor aborda, de asemenea, modul in care vor sprijini țarile vecine care sunt vulnerabile la constrangere și agresiune,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianta Nord-Atlantica „nu a observat nicio schimbare” in strategia nucleara a Moscovei, insa a avertizat ca trebuie sa ne pregatim pentru „si mai multe distrugeri masive” comise de Rusia in razboiul din Ucraina si a pledat pentru „intensificarea”…